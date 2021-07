Vídeo: Travesti é torturada e população denuncia guarda municipal por ignorar crime

Um vídeo em que uma travesti é torturada em Teresina, no Piauí, na segunda-feira (19), será apurado pela Guarda Municipal de Teresina (GCM), isto porque agentes teriam ignorando o fato da vítima estar sendo espancada. O fato foi denunciado pela própria população.

Travesti é torturada na frente de agentes de segurança em Teresina pic.twitter.com/4QnfgPLsYl — Babilônia (@hamudaniel19) July 20, 2021

O vídeo mostra a travesti sendo amarrada no porta-malas de um carro enquanto é espancada por pelo menos dois homens que usam pedaços de paus. Já em outro, ela é gravada conversando com outra pessoa por ter supostamente cometido um roubo.

Em nota, a Guarda Civil disse que só chegou após as agressões:

“A Guarda Civil Municipal de Teresina (GCM) esclarece que atendeu a uma ocorrência no residencial Parque Brasil III, zona Norte de Teresina, nesta segunda-feira (19). Ao chegar ao local, a equipe encontrou com uma travesti amarrada, suspeita de furtar apartamentos na região. Após ouvir os envolvidos, os membros da corporação que acompanhavam a ocorrência orientaram que o suposto agressor a desamarrasse. Na sequência, a suspeita foi algemada e, juntamente, com o suposto agressor, foram conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina para apuração do caso. Sobre um vídeo em que a travesti aparece sendo espancada no porta-malas de um carro, a GCM não presenciou o fato, uma vez que chegou ao local posteriormente. Em hipótese alguma, a Guarda Civil Municipal de Teresina defende que seja feita Justiça com as próprias mãos. Por fim, o comando da GCM vai avaliar se houve falhas no procedimento.”