Vídeo: Síndico sofre hemorragia cerebral após levar soco de Personal Trainer

Wahby Khalil teve os dentes quebrados e sofreu um hemorragia cerebral após ter levado um soco do personal trainer e lutador Henrique Paulo Sampaio, de 49 anos, na quinta-feira (17).

Síndico é espancado após discussão em condomínio no Distrito Federal pic.twitter.com/SN7zUYJ9Oo — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 19, 2022

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o síndico conversava com o suspeito. Os dois estavam discutido por causa de um saco de boxe colocado na academia pelo lutador. Henrique ficou irritado e deu um soco no síndico, que caiu no chão e bateu a cabeça na quina da esteira.

As imagens mostram ainda, que mesmo a vítima no chão, o lutador parece continuar com as ameaças.

Wahby foi parar na UTI de um hospital particular de Brasília, por causa de uma hemorragia cerebral, e passa por avaliações para ver se poderá ser submetido a uma cirurgia de reconstrução dos dentes quebrados.