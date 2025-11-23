   Compartilhe este texto
Vídeo: "Seu pai abriu 700 mil covas na pandemia", disse pastor agredido durante vigília prol Bolsonaro

A fala polêmica do pastor e membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Ismael Lopes, sobre Bolsonaro ter sido o responsável pelas mortes de milhares de pessoas durante a pandemia da Covid-19, causou um rebuliço durante a vigília realizada na noite deste sábado (22), em Brasília, e continua repercutindo hoje (23).

Durante o evento, o religioso se infiltrou entre os apoiadores do ex-presidente, pediu a palavra e fez um discurso duro contra Jair na frente do filho dele, Flávio Bolsonaro:

“Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado.”

Ao perceber a situação, Flávio e aliados retiraram o microfone de Ismael e o expulsaram do local. Ele foi rechaçado, xingado e, enquanto saía, foi atacado a chutes e socos por apoiadores de Bolsonaro. Ismael chegou a cair no chão e levou vários pontapés.

A polícia interveio e precisou fazer a segurança do pastor enquanto ele tentava responder aos questionamentos de jornalistas. Em um trecho de sua declaração, ele explicou o motivo de ter aproveitado o momento da vigília para expor sua opinião e criticou a “instrumentalização da fé” dos evangélicos em processos políticos.

“Eu vim para cá numa iniciativa de tentar fazer uma fala baseada na palavra de Deus para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo (...) Vocês eram promotores em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, que cometeu crime contra o Estado brasileiro. Gente que, por irresponsabilidade, na melhor das hipóteses, fez com que 700 mil pessoas morressem podendo evitar. Essa gente não pode falar em nome de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não há justiça se o pobre não for atendido. Não há justiça se a mulher não for protegida.”

Ele explicou como acessou o local e afirmou que já esperava sofrer represálias, mas mesmo assim arriscou.

“Eu sou consultor, trabalho com elaboração de projetos sociais e alguns projetos políticos também. Componho o conselho de participação social e estou aqui caminhando com a população para que a gente possa fazer com que políticas públicas cheguem até as pessoas que precisam delas e não essa besteira que as pessoas vêm falando, vêm usando a fé para manipular o nosso povo (...) Foi um monte de gente em cima de mim, soco, chute, um tentou me derrubar e caiu, enfim. Só que eu não tinha como me defender de tudo. Acabei caindo, alguém espirrou spray de pimenta no meu rosto. A agressão era esperada, eu imaginei que pudesse acontecer, mas eu não perderia a oportunidade de estar falando inclusive para cristãos e cristãs que são sinceros e sinceras, que estão ali naquele meio, muitas vezes levados por alguma liderança, ou que realmente acreditam nisso, mas que são levados de forma inocente.”

 

Lopes deixou o local sob agressões - Foto: Reprodução/X @midialibre

