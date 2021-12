Vídeo: Presos são transferidos após show de funk dentro de cadeia

Circula nas redes sociais o vídeo onde uma dançarina de funk faz o show dentro de uma cadeia em Pernambuco. O evento proibido, que teve a presenta de um DJ, ocorreu na última sexta-feira (24). Festinha dentro da Cadeia Pública de Goiana, em Pernambuco, tem funk, MC e mulheres rebolando seminuas. Sim! Isso é dentro da CADEIA! pic.twitter.com/Qxf2l4J7aD — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) December 28, 2021 Após a Secretaria Penitenciária ter conhecimento do caso, três detentos foram transferidos e o servidor público envolvido no fato da Cadeia Pública de Goiana foi identificado e afastado. Além disso, as apurações podem resultar no afastamento de todos os servidores que estavam trabalhando no dia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.