Vídeo: Pastor morre após passar mal ao cantar música sobre morte

Pastor tem AVC dentro de igreja no ES e morre após cantar 'não deixe um soldado ferido morrer' Ele passou mal enquanto cantava durante um culto no último domingo (17) e morreu nesta quarta-feira (20), em um hospital de Vitória! pic.twitter.com/mbWFSFdX5R

O pastor Geter da Silva de 48 anos, morreu nesta na quarta-feira (21), após ter um AVC quando louvava em uma igreja no Espírito Santo no último domingo (17).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.