Vídeo: Pai atropela e por pouco não esmaga cabeça de bebê ao sair de garagem

Um bebê de pouco mais de um ano quase teve a cabeça esmagada pelas rodas de um carro ao ser atropelado pelo próprio pai na última segunda-feira (27). Bebê é atropelado pelo pai na garagem de casa em Goiás pic.twitter.com/lQvrCxFS5X — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 29, 2021 O acidente aconteceu na cidade de Águas Lindas de Goiás, no momento em que o homem tirava o veículo da garagem. As imagens mostram que a criança correu para trás do carro e sem perceber o filho ali, o homem deu ré. Ao perceber a cena, a mãe se desespera e corre para tentar tirar o menino debaixo do veículo. Sem sucesso, ela pede que o marido deslize cuidadosamente o carro para frente e consegue liberar a criança. A vítima foi levada para o hospital e felizmente só sofreu ferimentos leves em uma orelha e no couro cabeludo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.