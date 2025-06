Vídeo: Mulher volta a cometer ataques homofóbicos após ser solta em SP

Uma mulher de 61 anos voltou a ser flagrada fazendo declarações homofóbicas, desta vez contra moradores do condomínio onde vive, em Higienópolis, área nobre de São Paulo. As novas ofensas ocorreram nesta segunda-feira (16), apenas um dia após ela ter sido liberada pela Justiça, após ter sido detida por injúrias homofóbicas contra um homem no Shopping Iguatemi, na zona oeste da cidade, no último sábado (15).

