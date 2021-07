Vídeo: Mulher quebra frascos com doses de vacina contra covid-19

“Soltaram a mulher, ela voltou e acabou de jogar uma coisa de vacina no chão”, diz uma pessoa no vídeo.

De acordo com o 'G1 DF', antes de quebrar as doses, a mulher havia quebrado a tela do celular de uma enfermeira e foi detida por policiais, mas meia hora depois foi liberada e retornou ao posto onde quebrou os frascos.

VÍDEO: mulher quebra frascos com 19 doses de vacina contra Covid em Ceilândia, no DF pic.twitter.com/i7LbNRiYJJ

Uma mulher de 45 anos quebrou um frascos com 19 doses da vacina contra covid-19. O caso aconteceu nesta sexta-feira (9) em Ceilândia, no Distrito Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.