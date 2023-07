Vídeo: Motoboy viraliza na web ao surgir comendo lanches dos clientes

Motoboy come pedidos de clientes e viraliza pic.twitter.com/vIF1Xl2cS9 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 14, 2023

O motoboy de delivery, Pedro Roberto Pereira Júnior, 27, virou o assunto do momento na internet ao divulgar vídeos comendo lanches de clientes que não buscam o pedido nas portarias de condomínios.

Segundo ele, o iFood, plataforma pelo qual atua, não obriga a entrar nos residenciais ou prédios para entregar a encomenda na porta.

Pedro afirma que por questões de segurança, não entra e por isso, muitos pedidos acabam voltando. Ele ressalta ainda que as normas do aplicativo para esses casos é devolver o lanche no posto do iFood ou descartar a comida.

Para não desperdiçar, o motoboy acaba comendo, dando para o lanche para os colegas ou para algum morador de rua. Quando decide comer, ele grava os vídeos que são divulgados no Tik Tok e já criou até uma música para os clientes que “vacilam”.

“Se não descer, eu como mesmo, eu como mesmo; Não tem ‘caô', eu como mesmo, eu como mesmo; Se não descer, eu nem ligo. Como mesmo, como mesmo”, diz a música que Pedro canta em seus vídeos”, canta nas gravações que viralizaram na internet.

O iFood confirma as informações sobre a não obrigação do motoboy entregar o pedido em mãos e sobre o descarte, mas ressalta que o profissional deve reportar o caso no aplicativo. A empresa explica ainda, que o cliente pode pedir reembolso nestas situações.