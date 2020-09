Vídeo mostra últimos momentos de Isabele antes de ser morta pela amiga

Câmeras de segurança registram os últimos momentos de Isabele ainda com vida. A A vítima de 14 anos foi baleada pela própria amiga no dia 12 de julho em um condomínio de luxo.

Nas imagens, a menina aparece chegando no local onde iria fazer uma sobremesa com a amiga. O vídeo também mostra o namorado da suspeita. Segundo o Fantástico, a polícia informou que entre a saída do namorado da adolescente até o disparo, passaram-se menos de dois minutos.

A polícia concluiu que o disparo não foi acidental. Ainda segundo a reportagem a adolescente que atirou deixou o estojo com uma das armas em cima de um móvel no quarto dela. Foi até o banheiro, e dentro dele, disparou contra Isabele a 20 ou 30 centímetros de distância, em uma altura de 1,44 centímetros. O tiro entrou no nariz e saiu pela nuca.

“Evidencia-se que a vítima estava de frente e apontando diretamente a arma para o rosto da vítima. A pessoa que efetuou o disparo estava dentro do banheiro. Isso pode ser comprovado, conforme deixa claro o laudo pericial, pelas manchas de sangue, pela posição de queda da vítima, e pelos elementos e marcas que foram deixados no local”, disse o delegado segundo a reportagem.

Foram realizados 12 perícias e 25 depoimentos.