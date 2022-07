Vídeo mostra suspeito de matar grávida a facadas deixando o prédio após o crime

Em seguida, às 19h39, ele reaparece no local com várias sacolas nas mãos. Já às 21h47, em outro ponto do prédio, ele aparece descendo as escadas usando um boné e carregando malas.

De acordo com a polícia, o suspeito é o colombiano Daniel Ospina Garcia, 30, que usava o nome falso de Davi Rodrigues. No vídeo é possível ver Daniel chegando a um hall sozinho, às 19h38, e chamando o elevador.

