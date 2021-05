Vídeo mostra salto de Jump que matou esportista no Rio de Janeiro

Os bombeiros foram acionados às 12h05 e ao chegarem no local, já encontraram o homem sem vida. De acordo com o G1 Rj, não se sabe ainda se ele foi atingido por algum veículo ou se morreu somente com a queda.

Imagens mostram o momento do salto na base Jump da Pedra da Gávea em São Conrado, na zona Sul do Rio de Janeiro, que ocasionou a morte de um homem ainda não identificado, na tarde deste sábado (22).

