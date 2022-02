Uma câmera de segurança registrou o momento em que o pai caminha com a filha de 6 anos momentos antes do crime. O homem jogou a criança em um rio e depois se jogou por não aceitar o fim da relação com a ex-mulher.

Vídeo mostra pai com filha de 6 anos antes de jogá-la no rio pic.twitter.com/mOymnxQYv6 — Babilônia (@hamudaniel19) February 7, 2022

O vídeo, divulgado pelo UOL, mostra o homem de 27 anos com a filha, a pé, em um trecho da ponte por volta de 20h40. É possível perceber que o pai anda com pressa e parece olhar para o rio Piranga, em Ponte Nova, Minas Gerais.

Testemunhas informaram ainda à polícia que o homem bateu na cabeça da filha antes de jogá-la no rio. Os dois seguem desaparecidos e o Corpo de Bombeiros seguem com as buscas pelos corpos.