Câmeras de segurança registraram as agressões cometidas por um motorista de aplicativo contra uma mulher e uma idosa, durante uma corrida no bairro Passaré, em Fortaleza, na última segunda-feira (8). O crime acabou sendo testemunhado por uma criança que estava no carro.

Vídeo mostra motorista de aplicativo agredindo mulher e idosa na frente de criança pic.twitter.com/Wm25CS83t4 — Babilônia (@hamudaniel19) November 10, 2021

No vídeo, é possível ver o momento em que o carro para na frente de um condomínio, quando o homem sai do veículo. A mulher informou que solicitou a corrida para ir para casa com sua mãe e filho de sete anos. Ela explicou em entrevista ao G1, que bateu o porta-malas com força, pois, estava com muitas sacolas nas mãos, e acabou se descuidando.

A idosa que é deficiente da perna direita teve dificuldades para entrar no carro. "Ele não esperou e arrastou o carro com a porta aberta. Aí minha filha reclamou", disse a senhora. Após a reclamação, o homem respondeu: "Você bateu a porta do meu carro e não falei nada", disse.

Após o diálogo dentro do carro, o vídeo mostra o homem expulsando as passageiras do veículo, depois segue a mulher e dá socos e empurrões nela. Durante as agressões, a idosa e a criança descem do carro, o homem se dirige à senhora e a empurra. "ele [motorista] falou que ia pegar uma arma e dar um tiro nela. 'Vou acabar com isso, vou pegar um revólver e matar você', disse a mãe da vítima.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil da região.