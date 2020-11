Vídeo mostra momento em que muro desaba e mata mãe e filha

Ananete Silva Santos, 55, e sua filha Amanda da Silva Santos, 26, morreram após um muro desabar sobre elas, durante uma forte chuva na quarta-feira (18), na Avenida Mario Pinotti, Brotas, São Paulo.

Segundo um site de notícias do Globo, uma câmera de segurança registrou o momento em que o muro desaba na mãe e filha. As vítimas tinham acabado de sair de uma loja e passavam pela calçada quando o muro desabou.

As imagens mostram o momento em que o acidente acontece.Os destroços do muro que cercava um terreno também atingiram um carro que estava estacionado no local.

O Corpo de Bombeiros informou que Ananete morreu no local. Já Amanda foi socorrida em estado grave com politraumatismo para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu aos ferimentos.