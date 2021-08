Vídeo mostra momento em que funcionária é baleada em shopping de Fortaleza

No vídeo, é possível ver que o criminoso tenta sair da joalheira Tânia Joais fazendo uma funcionária de escudo humano. Durante a troca de tiros, ele acaba baleando a mulher que se levanta lentamente e caiu morta do lado de fora.

Absurdo: assalto a uma joalheria na noite dessa sexta-feira no shopping Iguatemi de Fortaleza terminar com uma funcionária morta. pic.twitter.com/2Z6BnQ5iYV

Câmeras de segurança registraram o momento em que um assaltante troca tiros com o segurança do shopping Iguatemi, em Fortaleza.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.