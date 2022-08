Vídeo mostra momento em que cantor de tecnobrega é assassinado

No vídeo, é possível ver que um carro estaciona perto da casa do cantor. Um homem desce pela porta de trás, se aproxima do portão e atira em Jorge ao menos 4 vezes.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o cantor de tecnobrega Jorge Moraes foi assassinado dentro de casa, em Belém, no Pará. O crime ocorreu na quinta-feira (4) e as imagens foram divulgadas neste sábado (6).

