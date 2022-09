Vídeo mostra ganhador da Mega-Sena antes de ser sequestrado

No sábado (17), Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos, foi preso como um dos integrantes do bando; Já Rebeca, de 24 anos, foi presa no domingo (18); dois integrantes do grupo ainda estão foragidos, são eles: Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, de 22 anos; e Roberto Jeferson da Silva, o Gordo, de 38 anos.

Imagens de uma agência bancária mostram o suspeito Marcos Vinicyus - que obrigou Jonas a entrar em um dos dois veículos usados no crime - usando o cartão da vítima para fazer dois saques de R$ 1 mil e pela transferência no valor de R$ 18,6 mil da conta dele.

Após ser sequestrado, Jonas ficou cerca de 20 horas com os criminosos. Mais de R$ 20 mil foram sacados de sua conta bancária e do seu PIX, antes de ser abandonado ferido em uma rodovia. Ele foi socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Jonas tinha um padrão de rotina e hábitos simples. Naquele dia, ele saiu de casa cedo para ir na padaria, e as câmeras do estabelecimento registraram a vítima comprando pães, um suco de laranja e uma esfirra.

A Polícia Civil divulgou áudios de Jonas Lucas Alves Dias, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, pedindo para a gerente do seu banco liberasse uma transferência de R$ 3 milhões da sua conta. As mensagens de voz foram enviadas enquanto Jonas estava sequestrado a pedido dos criminosos.

