Vídeo: Médico Victor Sorrentino é preso ao assediar vendedora no Egito

O médico brasileiro Victor Sorrentino foi preso após supostamente assediar uma vendedora na cidade de Luxor, no Egito, às margens do Rio Nilo. A informação foi divulgada pelo Ministério do Interior do Egito, neste domingo (30).

De acordo com o Metrópoles, Sorrentino fez stories no Instagram enquanto fazia compras em uma loja. Ao comprar papiro, folha de madeira usada para escrita no Egito Antigo, ele disse, em português. "Elas gostam é do bem duro, bem duro! Cumprido também fica legal, né?".

Sem entender, a mulher riu. As imagens circularam nas redes sociais e as autoridades do Egito receberam diversas denúncias sobre o episódio. Após ser detido, o governo egípcio afirmou que Victor Sorrentino será apresentado ao Ministério Público do país.