Vídeo: Marido invade bar e esfaqueia brutalmente companheira

Uma mulher de 42 anos foi brutalmente esfaqueada na última segunda-feira (30), em um bar do bairro Morada do Campo, em São Paulo. Câmeras de segurança do local flagraram toda a ação.

Conforme as imagens, a mulher entra na cozinha do comércio e fecha a porta, que é destruída por um chute do companheiro, que golpeia três vezes a vítima com a faca, antes de ser contido por uma pessoa ainda não identificada.

Mulher tenta se esconder de marido em bar e é brutalmente esfaqueada pic.twitter.com/DeBWh3zlYH — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 1, 2021

Segundo G1, a mulher sofreu ferimentos no braço e no joelho e foi levada por vizinhos a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal. Já o homem fugiu.