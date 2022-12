Vídeo: Mala explode dentro do Aeroporto de Guarulhos durante check-in

Esta é a segunda ocorrência registrada no aeroporto em 7 dias. Isso porque na segunda-feira (5) da semana passada um vazamento e o suposto risco de uma explosão também provocaram correria e desespero no local.

A equipe de segurança foi acionada logo após o estouro e tomou todas as providências. O serviço no aeroporto não foi afetado.

Segundo a administradora do aeroporto, a explosão foi causada por spray que estava dentro da mala. Na ocasião, parte do teto foi danificada e uma cortina de fumaça se formou no local.

Uma mala explodiu dentro do Aeroporto de Guarulhos e causou tumulto entre os populares que se preparavam para embarcar no Terminal 1, nesta segunda-feira (12).

