Vídeo: Jovem tenta agachamento com 140 kg e tem pernas quebradas no PR

O estudante de Educação Física Luis Pasetti, de 23 anos, fraturou as duas pernas e deslocou o pé direito durante um exercício de agachamento com 140 quilos, realizado em um aparelho conhecido como Smith machine. O acidente aconteceu no dia 20 de junho, em uma academia de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e foi registrado em vídeo.

Em entrevista ao portal G1, Luis contou que acreditava ter travado o equipamento com segurança após finalizar o exercício. No entanto, ao relaxar as pernas para sair da máquina, a carga despencou, empurrando-o bruscamente para baixo.

No momento do acidente, ele estava acompanhado por um amigo, que prestou os primeiros socorros e o ajudou a buscar atendimento médico. Ainda segundo a reportagem, o jovem sofreu fraturas nas duas tíbias e nas duas fíbulas, ossos localizados na parte inferior das pernas, além do deslocamento do pé direito.

Luis passou por cirurgia nas duas pernas e está em recuperação em casa. Ainda não pode colocar os pés no chão, mas já está sem curativos e pontos. A expectativa é que, em breve, ele comece o processo de reabilitação usando muletas.