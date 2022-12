Vídeo: Homem-Aranha despenca de Trem da Alegria ao bater em poste no 1º dia de trabalho

Um “Homem-Aranha” que fazia uma performance pendurado em um Trem da Alegria despencou do veículo ao ser atingido nas costas por um poste. O homem estava em seu primeiro dia de trabalho e percorria as ruas do Guarujá, em São Paulo.

Homem-aranha atinge poste e cai de Trem da Alegria pic.twitter.com/XvSSf5wu2E — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 18, 2022

A vítima despencou na pista e por pouco não foi atropelada pelo veículo que vinha logo atrás o filmando.

O acidente aconteceu no momento em que ele se pendurou em uma barra do trem e abriu os braços. Como estava olhando na direção do carro de trás, ele não percebeu o poste na calçada e acabou sendo atingido por ele.

Apesar do susto, a proprietária do trem garante que ele está bem e que voltou a trabalhar minutos depois do ocorrido.

Ela contou que o homem pediu emprego para ela e o marido porque estava vivendo na rua e eles decidiram ajudar, mas não imaginavam que o acidente poderia ocorrer.