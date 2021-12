Vídeo: Funcionário de restaurante é agredido após pedir comprovante de vacinação a cliente

O funcionário foi agredido a socos e empurrões. De acordo com a proprietária do restaurante, o caso foi comunicado à Divisão de Vigilância Sanitária e um boletim de ocorrência deverá ser registrado ainda nesta quinta (16) na delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.

Um vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento mostra o momento em que o recepcionista foi agredido pelo homem ao solicitar que ele mostrasse a carteira de vacinação com o registro dos imunizantes contra Covid-19.

O funcionário de um restaurante foi agredido após pedir o comprovante de vacinação a um cliente na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (15).

