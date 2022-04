Vídeo flagra momento em que jornalista da Globo é esfaqueado

As imagens mostram o jornalista passando pelo estacionamento um dos suspeitos o segue. De outro ângulo é possível ver que são dois suspeitos que o atacam e depois fogem. O jornalista foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna.

Imagens de câmeras de vigilância mostraram o momento em que o jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado em um estacionamento perto da casa dele no Sudoeste, no Distrito Federal, na noite de quinta-feira (14).

