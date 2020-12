Vídeo: Carro desgovernado invade calçada e atropela grupo de pessoas

Um grupo de pessoas foi atropelado enquanto conversavam na calçada de uma casa por um carro desgovernado, na madrugada de ontem (5), em João Pessoa. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Grupo é atropelado por motorista bêbado na Paraíba pic.twitter.com/Sz4FewGFzD — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 6, 2020

Nas imagens, é possível ver que o veículo invade a calçada e avança sobre as pessoas. Uma delas consegue escapar. Outra que estava sentada em uma cadeira é jogada na via. Um homem fica com a perna fraturada ao ser atingido.

De acordo com o UOL, o motorista estava bêbado e foi detido. Ele foi autuado por embriaguez ao volante.