Vídeo: Carro capota, bate em bombas de posto de combustíveis e deixa três mortos

As causas do acidente são desconhecidas. A Polícia Civil de São Paulo vai investigar o caso.

Uma câmera do posto de combustível registrou o acidente que aconteceu por volta das 5h, no estabelecimento localizado na Avenida Washington Luís, na Vila Mascote.

Um acidente grave deixou três mortos e três feridos na madrugada deste domingo (3), em um posto de combustível na zona sul de São Paulo. O carro capotou e bateu contra o muro do posto e em seguida atingindo dois tanques de combustível. Os passageiros do veículo foram arremassados, segundo o G1.

EM SANTO AMARO - SP Um carro atingiu dois tanques de gasolina em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (3). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três vítimas morreram no local. pic.twitter.com/ig3Qiexytv

