Vídeo: Cadeirante fica com carro atolado após decidir passear em praia

Os dois foram retirados do interior do carro pelos socorristas e encaminhados a um local seguro. Não foi informado se eles precisaram de atendimento médico.

Segundo o g1, no carro estavam um cadeirante e sua esposa, que haviam aproveitado a tarde para passear, no entanto, o carro acabou atolando e eles permaneceram no veículo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encontrou o casal bastante debilitado, tentando se segurar ao veículo, enquanto a maré subia.

