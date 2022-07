Vídeo: Cachorro morre a tiros tentando salvar seu dono de assaltante

A vítima deixou o celular no chão, mas o animal acabou se soltando, momento em que foi atingido com vários tiros.

O cachorro tenta avançar sobre o assaltante, mas é impedido pelo dono, que o segura pela coleira com uma das mãos, e com a outra, sinaliza para o assaltante que iria entregar o objeto.

Nas imagens obtidas para a polícia, é possível ver o dono do cachorro passeando com ele por uma rua, quando o criminoso, em um skate, sacou uma arma e exigiu o celular.

