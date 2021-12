Vídeo: Bebê engasga com leite materno e é salva por policiais

Policiais militares salvaram uma bebê de apenas sete meses após ela se engasgar com leite materno na noite de ontem (23), na Rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília. Bebê engasga com leite materno e é salva por policiais pic.twitter.com/Dr1N2kAjKz — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 24, 2021 A equipe foi procurada pelos pais da bebê por volta das 22h, um vídeo registrou o momento em que os policiais fazem as manobras de Heimlich, para tentar reanimá-la. A mãe relatou para os policiais, que amamentou a filha no ônibus e a colocou no carrinho, mas ao descer na rodoviária notou que a bebê estava convulsionando. Nas imagens, além da manobra, eles também fazem boca a boca. O socorro foi prestado pelo cabo Tiago Franc e o soldado Jorge Henrique Lopes Querido, 30, que contou que a bebê estava babando muito e apresentava pele roxa, o que os levou a encaminhá-la para o Hospital de Base. A família confirmou que a bebê passa bem e está fora de perigo.

