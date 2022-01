Veterinária que burlou sistema para se vacinar contra covid é condenada

A veterinária Jussara Sonner foi condenada pela justiça de São Paulo, por burlar o sistema de vacinação de Guarulhos (SP), para tomar três doses da vacina contra Covid-19. Ela terá de pagar R$ 50 mil de indenização ao Poder Público.



Jussara tomou duas doses da Coronavac em fevereiro e março do ano passado na UBS Vila Fátima, em Guarulhos. Já no dia 30 de junho, ela tomou por conta própria e sem recomendação a dose de reforço da Janssen, na UBS Uirapuru. O Ministério da Saúde só recomendou a dose de reforço no mês de setembro de 2021.



A mulher ainda publicou a foto do comprovante de vacinação nas redes sociais, e após uma pessoa perguntar como foi feita a aplicação, ela explica que procurou uma UBS que estava sem computadores, impossibilitando de verificar o nome dela no sistema de vacinação.

