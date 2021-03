Veterinária com Síndrome de Haff morre após 12 dias em UTI

Para a TV Jornal, o médico infectologista Filipe Prohaska explicou que a doença rara é causada por contaminação através do consumo do peixe mal armazenado.

Pryscilla estava com o fígado comprometido, rins paralisados e água no pulmão. Ela foi intoxicada após comer um peixe da espécie arabaina.

A veterinária Pryscilla Andrade, 31, que estava internada há 12 dias em UTI de um hospital particular em Recife, com suspeita de Síndrome de Haff, a doença da urina preta, morreu nesta segunda-feira (1). A informação foi confirmada pela mãe da vítima Betânia Andrade nesta terça-feira (2), para o canal local TV Jornal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.