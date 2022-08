Vereadora trans diz estar 'em choque' com sequestro após passar mais de 15h em cativeiro

Bortolote foi sequestrada em uma chácara que estava com a família na manhã de ontem (23). Ela foi colocada dentro um porta-malas de um carro e mantida em cárcere. Os sequestrados chegaram a exigir R$ 250 mil pelo resgate. Durante as investigações, a polícia conseguiu localizar o cativeiro onde a vereadora estava sendo mantida.

"Com toda a benção de Deus e todas as orações de amigos, familiares estou bem! Fui resgatada! Estou em choque ainda com toda situação! Mas quero agradecer a todos que estiveram torcendo por mim! E ao lado de minha família!", disse Lari.

