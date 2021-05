Vereadora morre com Covid-19 após parto de emergência

A vereadora Diana Neris (PSB), morreu neste domingo (15), devido a complicações da Covid-19, após passar por um parto de emergência na cidade de Teresina, no estado do Piauí. De acordo com informações do G1, a bebê segue internada na UTI neonatal devido a prematuridade.



Ainda de acordo com o G1, a vereadora foi internada na última quarta-feira (12) na Unidade de Tratamento Intensivo da Maternidade Dona Evangelina Rosa. "A Diana estava fazendo o tratamento contra a Covid-19 em casa, junto com o marido, também infectado. Após o estado de saúde dela piorar, ela foi transferida de ambulância para Teresina, mas direto para a UTI. Como o quadro dela foi se agravando, ontem realizaram a cesariana", explicou a secretária de saúde de Baixa Grande do Ribeiro, Thaís Leal



Diana Neris era casada e deixa outros dois filhos, uma de 6 e outro de 2 anos.