Vereador Quinzé é executado no Rio de Janeiro

De acordo com o G1, o assassino estava em um carro branco e efetuou diversos disparos contra o parlamentar que estava na rua. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Quem assumirá sua vaga na Câmara será Elson da Batata (PL).

O vereador Joaquim José Quinze Santos Alexandre, o Quinzé, foi assassinado a tiros neste domingo (12), no Rio de Janeiro. Ele tinha 66 anos e foi eleito pelo PL com 2.364 votos na cidade carioca Duque de Caxias.

