Vereador que propôs fim do uso de máscara, morre de Covid aos 34 anos

O vereador Thiarles Santos de Uberlândia (MG) morreu nesta sexta (17) em decorrência de complicações do Covid-19. Ele esteve internado durante cerca de 1 mês e deixou esposa e 4 filhos. Thiarles foi diagnosticado no dia 16 de agosto e, no mesmo dia defendeu o fim do uso das máscaras através de suas redes sociais: “Não podemos aceitar a distinção entre vacinados e não vacinados e vamos lutar pelo fim do uso das máscaras˜, defendeu.

Thiarles protocolou em agosto um Projeto de Lei pelo “Fim do uso das máscaras” usando justificativas não comprovadas pela ciência, como um suposto benefício para pessoas que sofrem de problemas respiratórios. "O ar quente dentro da máscara pode dificultar a respiração e desencadear crises respiratórias, como crises de asma. Se a máscara for muito apertada, pode desencadear ansiedade, alterando padrões respiratórios e causando muito desconforto", afirmou. Ele também argumentou que o projeto visava desobrigar, e não impedir, que as pessoas usassem máscara na cidade.

Mesmo internado, o vereador pediu que sua equipe participasse dos atos anti-democráticos em apoio ao presidente no último dia 7 de setembro. "O vereador, que se encontra recuperando da covid-19, é um grande apoiador do presidente, com quem compartilha pautas importantes como a defesa da vida, da família, da propriedade privada e da legítima defesa”, disse em publicação no Instagram.