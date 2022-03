Vereador diz que pessoas feias devem continuar usando máscara contra a covid-19

“Fiz uma brincadeira infeliz a respeito do fim da obrigatoriedade de máscara. Era um meme desses que a gente recebe todo dia no WhatsApp, sabe? Isso acabou ofendendo alguns, a quem peço humildemente desculpas”, escreveu.

Victor é vereador na cidade de Balneário Camboriú, e teria feito uma publicação em sua conta no Twitter com uma montagem em formato de decreto municipal.

O vereador Victor Forte (PL-SC) virou alvo de críticas após ter pedido nas redes sociais que “pessoas feias” continuem usando a máscara de proteção contra a covid-19, após o Governo de Santa Catarina retirar a obrigatoriedade do uso no estado, a partir deste sábado (12).

