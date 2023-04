Venda de passagens aéreas a R$ 200 deve começar em agosto

Segundo França, os beneficiários poderão adquirir até duas passagens ao ano pelo valor de R$ 200, com direito a um acompanhante. Os bilhetes deverão ser pagos em até 12 vezes com juros, no valor de até R$ 72 para cada prestação.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), afirma que o programa Voa Brasil, com passagens aéreas a R$ 200, deve começar a funcionar em agosto, com passagens vendidas por meio das companhias aéreas Latam, Gol e Azul.

