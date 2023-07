Venda de lote de sal do Carrefour é proibida pela Anvisa; entenda

A presença do iodo no sal ajuda na prevenção de doenças como o bócio, um aumento no volume da tireoide, uma glândula localizada no pescoço que dita o ritmo em que o corpo trabalha.

De acordo coma a Agência, o teor de iodo no sal obteve um resultado abaixo do limite estabelecido.

A venda, distribuição, fabricação e utilização do lote 22992 de sal da marca Carrefour está proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme diz a publicação no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (5).

