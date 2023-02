Veja se voz rouca de Bruna Griphao pode ser causada pelo cigarro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecida pela sua carreira de atriz, Bruna Griphao é uma das participantes do BBB 23 (Globo) deste ano e a sister impressionou os espectadores com seu hábito de fumar cigarro.

Em diversos momentos do programa, a atriz apareceu fumando na casa mais vigiada do Brasil.

RISCOS ÀS CORDAS VOCAIS

Em conversa com a reportagem, a Dra. Viviane Martori Pandini, especializada em Otorrinolaringologia pediátrica pela Universidade de São Paulo (USP-SP), contou os riscos acometidos às cordas vocais pelo excesso de consumo de cigarro.

"Fumar é um grande fator de risco para desenvolver uma doença nas pregas vocais, chamada Edema de Reinke. Trata-se de um inchaço localizado no espaço de Reinke, que fica logo abaixo do epitélio que recobre as cordas, e qualquer fumante pode ter."

ALTERAÇÃO NA VOZ

Viviane contou que o inchaço pode alterar a voz, mas não faz ela sumir. "Esse inchaço altera a qualidade vocal, deixando-a rouca e de tom grave. O inchaço se instala ao longo de anos e a voz vai ficando gradativamente rouca, mas não 'some'".

Viviane também contou pode haver uma melhora na voz se o quadro for leve. "Se o edema de Reinke for leve e o paciente parar de fumar, a voz pode melhorar. Em quadros mais graves, o inchaço deforma as pregas vocais e melhorar a qualidade vocal é mais difícil."

De acordo com Viviane, a alteração de voz também afeta cantores, além da fala.

CUIDADOS

Viviane recomenda que fumantes façam exames preventivos regularmente. "Todo tabagista deve procurar o otorrinolaringologista, pois fumar pode causar, além do edema de Reinke (que é benigno), câncer de laringe. Exames preventivos devem ser realizados anualmente."