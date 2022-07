Veja se tem direito a receber uma bolada do FGTS paga pela Caixa neste mês

Manaus/AM - Sempre é bom ter um dinheirinho sobrando ou ganhar alguma quantia quando não se está esperando. Mas caso você seja um trabalhador com carteira assinada e conta no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) fique atento. Você poderá receber da Caixa Econômica Federal uma bolada neste mês, somando dois benefícios. Trata-se do saque-aniversário e do saque extraordinário, duas modalidades de retirada do saldo do FGTS disponibilizadas pela Caixa.

Quem nasceu em julho e optou pelo saque-aniversário recebe neste mês o benefício. E é possível ter acesso também ao saque extraordinário.

De acordo com a Caixa, quem ainda não fez a solicitação do saque extraordinário pode pedir acesso ao dinheiro por meio do App FGTS (você pode baixar pelo sistema Android ou pelo sistema iOS. Em seguida, é preciso atualizar ou confirmar o cadastro, fazer o pedido no menu "saque extraordinário" e concluir em "solicitar saque". A data de liberação prevista e a quantia a ser recebida aparecerão na tela depois que a solicitação for concluída no app.

O valor depositado pode chegar até R$ 1.000 dependendo do valor que a pessoa tiver nas contas do FGTS. Quem tiver menos do que R$ 1.000 na conta, recebe o valor disponível para saque. Quem pode pedir o saque-aniversário? O saque-aniversário, usado por mais de 21 milhões de trabalhadores, é um direito opcional que proporciona a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, somente no mês de aniversário. Porém, se o trabalhador for demitido, apenas é permitido o saque equivalente à multa rescisória.

A adesão ao recurso é imediata pelo aplicativo do FGTS e pode ser feita até o último dia do mês de aniversário. Então o saque estará disponível no mesmo ano, até o último dia útil do segundo mês após a aquisição — na prática, dois meses depois do seu aniversário. Por exemplo: se a sua data de aniversário for 10 de maio, você poderá fazer o saque até o dia 30 de julho. Caso não haja retirada do valor até a data, o benefício voltará para a sua conta vinculada do FGTS.