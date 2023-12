Veja regras sobre consumir álcool na empresa mesmo no fim de ano

O consumo de bebida alcoólica no ambiente de trabalho, ou mesmo no horário de almoço, não é proibido por lei no Brasil. No entanto, é importante que os funcionários sejam cautelosos, pois o consumo de álcool pode levar a punições, inclusive demissão por justa causa.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) cita o assunto no artigo 482, que inclui a "embriaguez habitual ou em serviço" como um dos motivos que levam à demissão por justa causa. Para que essa punição seja aplicada, é importante que a empresa tenha provas robustas do que está acusando o funcionário.

As decisões judiciais que já foram tomadas sobre o tema são majoritariamente de que é passível de punição o consumo de bebida alcoólica em qualquer grau, seja muita bebida ou só uma cervejinha. Isso ocorre porque o álcool pode afetar o desempenho do funcionário, aumentando o risco de acidentes, erros e conflitos.

Portanto, é importante que os funcionários evitem o consumo de bebida alcoólica no trabalho, mesmo no horário de almoço. Se o funcionário decidir consumir álcool, é importante que ele seja responsável e evite exageros.

Algumas dicas para evitar problemas: