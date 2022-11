Veja quem são as vítimas do atentado em escolas que deixou 4 mortos e 12 feridos

Cinco vítimas do atentado que deixou 4 mortos e 12 feridos, em duas escolas em Coqueiral de Aracruz, no litoral Norte do Espírito Santo, foram identificadas. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia suspeito de cometer o crime usando as armas do pai, que é um policial militar.

A professora Maria Penha Pereira de Melo Banhos, 40, está entre as vítimas mortas. Ela era professora de alfabetização. Maria era casada há 18 anos e deixou três filhos menores de 16 anos. A mulher também era formada em técnica de laboratório e chegou a trabalhar em um hospital da cidade antes de seguir com o sonho de lecionar.

Selena Sagrillo, de 12 anos, era aluna do 6º ano no Centro Educacional Praia do Coqueiral, Segundo a mãe dela, Thais Sagrillo, a menina passaria os últimos dias na escola para se mudar para a Bahia. Dias antes do ataque, Selena recebeu um certificado de reconhecimento pelo desempenho na escola. O pai da menina ainda tentou socorrê-la, mas ela não resistiu.

Cybelle Passos Bezerra, 45, morreu no ataque. A mulher era professora de matemática e trabalhava na Escola Estadual Primo Bitti. Natural de Pernambuco, ela havia se mudado para Anacruz há poucos meses. O copo da educadora foi cremado e as cinzas foram levadas pela família para sua terra natal.

A quarta vítima morta é a professora Flávia Amoss Merçon Leonardo, 38. Ela também trabalhava na Escola Estadual e estava internada em estado grave desde a última sexta-feira (25) no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Neste sábado (26), a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A quinta vítima identificada é a estudante Thais Pessotti da Silva, 14, ela foi baleada na cabeça e segue internada em estado grave no Hospital Infantil de Vitória. Segundo a Secretaria de Saúde, a menina passou por uma operação e estava intubada em estado grave na UTI.