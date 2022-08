Veja quem são os empresários alvos de operação da PF, aliados de Bolsonaro

Oito empresários, apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), foram alvos de operação da Polícia Federal, nesta terça-feira (23), suspeitos de defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições deste ano. A trama teria sido descoberta após a divulgação de mensagens em grupo no WhatsApp.

Saiba quem são esses empresários:

O mais conhecido deles é o dono das lojas Havan, Luciana Hang, um dos 10 brasileiros mais ricos. O empresário catarinense tem uma fortuna de quase 5 bilhões de dólares. Ele é um dos maiores apoiados de Jair Bolsonaro.

O cearense Afrânio Barreira Filho, dono do Grupo Coco Bambu, é outro suspeito de participação no possível golpe. Ele possui uma rede de restaurantes presente em 17 estados e com lucros milionários.

Luiz André Trissot, dono da rede de imóveis de luxo, Grupo Sierra, também é um dos investigados. A empresa é tradicional do Rio Grande do Sul. O grupo já foi alvo do Ministério Público do Trabalho (MPT), em 2018, por possível coação eleitoral.

Outro empresário na lista também é do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Raymundo, fundador da empresa Mormaii, do seguimento de roupas e calçados e artigos de surfe. Uma das maiores marcas do mundo neste segmento.

Dono da rede de shoppings Multiplan, José Isaac Peres, do Rio de Janeiro.

Ivan Wrobel, dono da empresa W3 Engenharia, construtora do Rio de Janeiro.

O fundador da empresa imobiliária Tecnisa, Meyer Joseph Nigri.

José Koury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro. O empreendimento tem mais de 400 lojas.