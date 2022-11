Veja quem é o soldado da FAB morto por colega de farda dentro do Ministério da Defesa

"Hoje completei mais uma etapa na minha vida. Agradeço a Deus e aos meus familiares por sempre me apoiarem. Me formei na Força Aérea Brasileira", escreveu Kauan no dia da formatura.

Nas redes sociais, Kauan mostrava sua rotina como soldado na FAB e também tinha um relacionamento com uma jovem do Colégio Militar. Ele se formou em 8 de julho e buscava seguir a carreira na área.

O soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) Kauan Jesus de Cunha Duarte, foi morto com um tiro na cabeça por seu colega de farda dentro do Ministério da Defesa, neste sábado (19).

