Veja os números que mais foram sorteados na Mega da Virada

No entanto, é importante lembrar que a Mega da Virada é uma loteria com 60 números disponíveis, o que significa que as chances de acertar a sena são de 1 em 50.063.860.

Com base nos números que apareceram com mais frequência na história da Mega da Virada, é possível fazer algumas apostas estratégicas para o sorteio de 2023.

Manaus/AM - Na história da Mega da Virada, que começou em 2009, alguns números se destacaram e apareceram mais do que outros. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro e é estimado em R$ 570 milhões, o maior da história da loteria.

