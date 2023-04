Veja o top 5 das últimas edições do reality

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sonho de todo participante do BBB (Globo) é ser o vencedor da edição. Só que antes, eles precisam vencer algumas etapas e conquistar alguns marcos.

Primeiro o top 10, depois o top 5 já rumo ao trio de finalistas. No BBB 23, Aline, Amanda, Bruna, Larissa e Ricardo são os confinados que podem falar 'eu estive lá'.

Você se lembra dos confinados das outras edições que chegaram bem perto do prêmio milionário? Confira aqui!

BBB 20

No BBB 20, o primeiro que contou com confinados da Pipoca e do Camarote, Thelminha foi a grande vencedora. A médica foi a única anônima que alcançou o top 5. Além dela, o marco contou com Babu Santana, Rafa Kalimann, Mari Gonzalez e Manu Gavassi.

BBB 21

Na edição que consagrou Juliette como campeã do Big Brother Brasil, o top 5 contou com 2 anônimos: ela e o Gil do Vigor. Além da dupla, chegaram ao top Fiuk, Pocah e Camilla de Lucas.

BBB 22

Ano passado, o top 5 foi formado só por brothers. Antes de Arthur Aguiar vencer, o cantor esteve com Douglas Silva, Paulo André, Eliezer e Pedro Scooby ao seu lado.