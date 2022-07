Varíola dos macacos: Comitê de emergência é criado pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde confirmou a criação do comitê de emergência para combater a varíola dos macacos, também chamada de monkeypox. O Centro de Operação de Emergências (COE) entrará em vigor na sexta-feira para traçar plano de contingência contra a doença. Essa decisão vem em meio ao aumento exponencial de casos no Brasil.

Em entrevista ao GLOBO, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, já havia antecipado a possibilidade de implementação do grupo. O trabalho deve ser coordenado por esse braço do ministério, que absorveu as atividades da sala de situação da doença — extinta em 13 de julho — e passou realizar a vigilância epidemiológica da varíola dos macacos.

O trabalho contará com integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

"O Ministério da Saúde vai ativar, nesta sexta-feira (29), o Centro de Operação de Emergências (COE) para elaboração do Plano de Contingência do surto de varíola dos macacos no Brasil", diz a nota.

O movimento da pasta ocorre num cenário de críticas a respeito da falta de estratégia e de gestão coordenada do Ministério da Saúde para enfrentar a monkeypox, como mostrou O GLOBO. Sem vacinas contra varíola dos macacos disponíveis no Brasil, a pasta negocia a compra de 50 mil doses junto à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que devem se destinar a profissionais de saúde. A previsão é que os imunizantes desembarquem em território nacional ainda em 2022.