Variante Ômicron é detectada em brasileiro que não viajou

O oitavo caso da variante Ômicron no Brasil foi detectado em um idoso de 67 anos, que não tem histórico recente de viagem para outro país. O novo caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, neste sábado (11).

Diagnosticado no dia 7 de dezembro, o mapeamento de contatos ao paciente ainda está em andamento, por esse motivo ainda não é possível confirmar se foi uma transmissão local.

Com apenas sintomas leves, ele tem esquema vacinal completo e reforço com a Pfizer.

Os dois primeiros casos foram confirmados Ômicron foram no dia 30 de novembro, de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, que voltavam de uma viagem da África do Sul.

Já o segundo caso ocorreu no dia 1° de dezembro, de um homem de 29 anos, que voltava da Etiópia.

O quatro e quinto caso foi divulgado no dia 2 de dezembro no Distrito Federal. que há dois casos positivos para a variante Ômicron no estado.

No dia 3 de dezembro o sexto caso aconteceu no Rio Grande do Sul detectou a variante em uma mulher residente em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, que voltou de viagem da África do Sul.

Nesta sexta-feira (10), Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, confirmou o sétimo caso. O paciente, que não teve idade ou sexo informados, chegou dos Estados Unidos, onde foi vacinada com uma dose da vacina Moderna.

A variante Ômicron apresenta um grande número de mutações. Ela é proveniente da África e foi reportada à OMS no dia 24 de novembro, após o primeiro caso confirmado em uma amostra coletada em 9 de novembro.