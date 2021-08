Variante Delta tem o dobro de risco de levar à hospitalização, diz estudo

O resultado de uma análise feita por sequenciamento genético em 43 mil pacientes britânicos mostra que pacientes infectados com a variante Delta têm o dobro de chance de serem hospitalizados em comparação aos infectados com a variante Alfa, de origem no Reino Unido.

O estudo foi publicado na revista ‘The Lancet’ nesta sexta-feira (28) e mostra que os infectados com a variante Delta tem 1,5 mais chances de precisarem de atendimento de emergência ou seja de sobrecarga no sistema de saúde.

Outro fator importante destacado no estudo é que dos 43 mil pacientes, 98% deles não estavam imunizados completamente.

“Nossa análise destaca que, na ausência da vacinação, qualquer surto da delta irá representar um peso maior para a saúde do que em uma epidemia da alfa. Em primeiro lugar, a vacinação completa é crucial para reduzir o risco de uma infecção sintomática com a delta, e, ainda mais importante, para reduzir o risco de uma Covid-19 grave com internação hospitalar”, disse a pesquisadora da Universidade de Cambridge e uma das autoras do estudo, Anne Presanis.